Un polyvalent qui roule sa bosse

La Gruyère s’intéresse cet été à ces rares jeunes menant de front les vies d’apprenti et d’athlète.

Quatrième épisode avec Nathan Dafflon, polymécanicien et vététiste.

Le Brocois de 16 ans doit «courir» pour s’offrir jusqu’à quinze heures de selle par semaine.

QUENTIN DOUSSE

VTT. Nathan Dafflon aime la mécanique, les tartelettes aux fruits et les descentes à vélo. Trois petits plaisirs disparates que seul un polymécanicien-vététiste peut réunir au quotidien. Un quotidien pensé, minuté et déroulé pour passer un maximum de temps sur son VTT, ce deux-roues à la double vertu pour le timide Brocois: se dépasser et s’affirmer.

C’est donc au guidon qu’il s’exprime le mieux, se révèle même dès sa première course «à la Glânoise d’Ursy, vers 10 ou 11 ans. Au départ, je ressentais le stress et la…