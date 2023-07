Un week-end, une couronne et des dégâts

Entre la Fête alpestre du Weissenstein et la régionale de Riaz, les lutteurs du Club de la Gruyère ont connu des fortunes diverses ces samedi et dimanche. Benjamin Gapany s’est incliné en finale à domicile. VALENTIN THIÉRY

LUTTE SUISSE. Benjamin Gapany avait tout pour réussir un joli week-end entre la Fête alpestre du Weissenstein samedi et la régionale dimanche à Riaz. Mais un souci physique en a décidé autrement. Dès l’entame de la passe finale en Gruyère, le citoyen d’Hauteville a senti son genou «claquer» lors d’un kurz de son adversaire et couronné fédéral schwytzois Michael Gwerder. Quelques minutes de répit et une genouillère n’auront pas été suffisantes pour triompher à domicile pour la 15e édition de l’événement. «J’ai poursuivi, mais je n’étais plus trop là mentalement. J’avais…