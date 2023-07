Une ferme a entièrement brûlé à Barberêche

Une ferme a été détruite par les flammes jeudi en fin de matinée à Barberêche. Selon les informations de la police cantonale, un hangar abritant du fourrage et du bétail, ainsi qu’une annexe, ont été brûlés et complètement détruits. Les animaux qui se trouvaient à proximité des bâtisses ont pu être évacués par les exploitants et des agriculteurs de la région. Un employé de la ferme a été légèrement blessé, deux pompiers ont été incommodés par la fumée. A l’heure actuelle, les causes de l’incendie ne sont pas connues. Une enquête est en cours. VAC