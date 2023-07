Une planète, deux mondes sauvages

FRANCE 2, MARDI, À 21 H 10

Hémisphère nord

L’hémisphère nord abrite un monde sauvage dominé par les forces de la nature, mais aussi transformé par l’homme, de l’Arctique aux forêts équatoriales de l’Asie. L’Amérique du Nord est le territoire de tous les extrêmes. Les Rocheuses sont le royaume du lynx du Canada, unique félin capable d’affronter la brutalité de l’hiver. Les ours noirs de Colombie-Britannique savent tirer parti de toutes les richesses des côtes sauvages. Quand la température est idéale, un spectacle unique illumine les forêts d’Amérique du Nord: les lucioles mâles envoient des signaux aux femelles. C’est dans l’Arctique qu’on observe les changements climatiques les plus rapides. Avec la fonte des glaces, les ours blancs perdent leur territoire de chasse. ■