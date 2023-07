Varier les plaisirs pour préparer la saison de ski-alpinisme

La 7e édition du Trail de Charmey a accueilli près de 900 participants samedi.

Des skieurs-alpinistes du Centre régional ouest étaient notamment au départ.

Sur la distance reine, le Remaufensois Alexandre Bugnard s’est imposé.

JULIEN BARD

TRAIL. On approche 9 h devant le centre sportif charmeysan samedi lorsque les retardataires accrochent leur dossard et prennent les dernières photos souvenirs. Dans quelques minutes, ils s’élanceront sur le 24 km du septième Trail de Charmey. Installés depuis plusieurs minutes en première ligne, Maxime Brodard, entraîneur au Centre régional ouest (CRO) de ski-alpinisme, et deux de ses protégés, le local Yann Livache et le Brocois Lucas Pasquier. Les trois Gruériens sont là pour les mêmes raisons, «garder l’esprit de compétition et s’amuser durant…