Zola, photographe de l’intime

Durant les huit dernières années de sa vie, Emile Zola (1840-1902) s’est épris de photographie… et de sa lingère Jeanne Rozerot, qu’il a mise en lumière dans l’intimité de ce couple illégitime.

CHRISTOPHE DUTOIT

Alors que son célèbre «J’Accuse…!» résonne encore sur fond d’antisémitisme et de défiance envers l’Etat français, on connaît tous un peu Emile Zola. A l’école, on a lu des passages de Germinal ou de La Bête humaine. Certains ont vu les films respectifs avec Renaud/Depardieu ou Gabin/Signoret. Peu connaissent le Zola journaliste et critique d’art, ami de Cézanne et de Maupassant. Et encore moins savent que le père du naturalisme a pratiqué assidûment la photographie au crépuscule de sa vie.

Tous ceux qui écrivent ne sont pas forcément écrivains. Et ceux qui pressent sur le…