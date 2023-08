VTT. «C’est un sentiment incroyable de franchir la ligne en tête. Il n’y a plus de douleurs, juste des émotions.» Sacré champion d’Europe U15 de cross-country samedi à Barga (Italie), Marwan Karim Barhoumi ne cachait pas son bonheur. «Cette course était mon objectif et je suis fier de l’avoir gagnée.»

Après une première boucle à un train d’enfer, le Bullois de 14 ans ne donnait pourtant pas cher de sa peau. «Si ça avait continué au même rythme, je n’aurais pas pu suivre. Heureusement, ça s’est calmé dès le deuxième tour.» Après le calme, la tempête Barhoumi a suivi. «J’ai eu un éclair dans les jambes, rigole le vététiste gruérien. J’étais super bien et je me suis dit que c’était le moment d’attaquer.»

Le goût de l’or

Marwan Karim Barhoumi a creusé un écart décisif en l’espace d’un tour.…