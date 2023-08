Née Surchat



PONT

Anne-Marie Gachoud s’est éteinte le vendredi 28 juillet. Une cérémonie d’adieu a eu lieu le lundi 1er août en l’église de Porsel.

Anne-Marie est née le 15 octobre 1929 dans le foyer de Joseph et Esther Surchat. Troisième des huit enfants de la fratrie, elle a passé sa jeunesse à aider ses parents.

C’est lors d’une bénichon qu’elle rencontra Joseph Gachoud. Ils se marièrent en 1957 et eurent deux enfants: Liliane et Bertrand. Puis quatre petits-enfants et deux arrière-petits-enfants sont venus agrandir la famille.

Anne-Marie fut une pionnière puisqu’elle devint, en 1970, la première conductrice de bus des écoles pour le cercle scolaire de Porsel. Pendant trente-sept ans, elle a sillonné la vallée du Flon. Chaque élève qui a pris le bus d’Anne-Marie Gachoud en garde des…