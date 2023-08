Aux Mondiaux écossais, L’Homme ravi…

VTT. Répondre présent sur les grands événements est la marque des plus grands. Si Maxime L’Homme n’en fait pas encore partie, le Vuadensois de 20 ans s’en est approché vendredi lors des Mondiaux de cross-country. Terminant 22e (et 4e espoir suisse) de l’épreuve U23 sur le parcours «dur et sans répit» de Glasgow. «Je suis allé au bout de moi-même, contrat rempli donc!» savoure le vététiste au bout du fil.

Un mois jour pour jour après sa belle 12e place aux européens, Maxime L’Homme a confirmé au sein d’un peloton de «top densité» et malgré un dossard élevé (69). «Je me suis un peu “cramé” au départ pour rouler avec les trente premiers. Je me suis ensuite pris au jeu et je l’ai payé sur la fin. Il m’a manqué quelques watts pour finir dans le top 15.» Quelques watts équivalant à 26 secondes…