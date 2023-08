Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

1re journée

QUENTIN DOUSSE

Le FC Bulle entame sa deuxième saison en Promotion League ce samedi par un déplacement sur le terrain zougois de Cham. Coup d’envoi à 16 h.

Hors jeu. Deux Gruériens manquent à l’appel: Dylan Tutonda (suspendu) et Maxime Parisod (blessé).

Enjeu. Séduire par le jeu ou gagner coûte que coûte? Le nouvel entraîneur gruérien Cédric Strahm ne veut pas choisir. «Il faudra les deux! Dans un rôle d’outsider, on doit y croire et jouer crânement notre chance. On va à Cham pour ramener un bon résultat.» Avec néanmoins certains joueurs loin de leur forme physique optimale. «Les onze titulaires samedi seront investis à 200%, assure l’entraîneur bullois. Je suis confiant.»

L’adversaire. Excellent 4e du dernier exercice, le SC Cham briguera certainement l’une…