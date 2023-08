Avec l’autre héros de Michael Connelly, le charme opère aussi

Mes chats, ma télé et moi

Netflix vient de diffuser les derniers épisodes de la saison 2 de La défense Lincoln, série judiciaire pleine de charme. Comme son héros.

SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT. Le responsable de la rubrique culture de ce journal a déjà présenté les romans du très prolifique auteur américain Michael Connelly. Il y a notamment sa série Harry Bosch, du nom d’un flic taiseux et obstiné, empêtré dans des enquêtes difficiles, et celle autour de l’avocat Mickey Haller, prêt à tout pour gagner ses procès, mais pas dénué de morale pour autant. Les deux personnages ont pour cadre la ville de Los Angeles, et parfois ses côtés les moins reluisants.

Nous avons déjà présenté l’adaptation sur petit écran de la série Bosch, sur Prime Video, un petit bijou du genre. Les sept saisons sont de…