A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 05

Rouler en scooter: gare aux chutes!

Cheveux au vent, vêtu d’un simple T-shirt, d’un short et d’espadrilles légères, qui n’a jamais succombé au plaisir grisant d’une petite virée en scooter par une belle journée d’été? Le problème, c’est que moins on est vêtu, plus le risque de blessure grave en cas de chute augmente... Pour illustrer le danger, ABE a engagé un cascadeur qui va reproduire un accident: le résultat fait froid dans le dos. Avec aussi quelques conseils pour concilier dolce vita et sécurité… En deuxième partie d’émission, un reportage stupéfiant en Indonésie, où la mythique Vespa rassemble des milliers de passionnés, qui bricolent leurs scooters jusqu’à les rendre méconnaissables! On les appelle les Ronkosan, les scooters poubelles. Des Vespa…