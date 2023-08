Bruno Wicht, ou l’art de faire de l’ultradistance ses vacances

Bruno Wicht a bouclé les 3572 kilomètres de la Transcontinental en douze jours.

Portrait de ce cycliste de 26 ans, qui a fait de l’ultradistance sa raison de vivre.

Pour préparer sa traversée de l’Europe, le Glânois a d’abord dû s’improviser cartographe.



GLENN RAY

ULTRACYCLISME. «Plus c’est long, plus ça grimpe et plus ça me plaît, précise d’emblée Bruno Wicht. C’est mon credo et je crois qu’il a atteint son paroxysme en matière de distance.» Parti de Belgique le 23 juillet au soir, le cycliste glânois est arrivé au bout des 3572 kilomètres de la Transcontinental douze jours plus tard en Grèce. Traversant douze pays sans assistance et avalant 47000 mètres de dénivelé. Insuffisant à son goût. «Il en aurait fallu presque le double pour que ça soit vraiment intéressant.»

Rien ne destinait…