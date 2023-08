C’est moi qui suis le plus fort, nananère…

Une époque formidable

Des gamins. Des coqs. Des cow-boys de pacotille, genre «l’un de nous deux est de trop dans cette ville». Nous sommes en 2023 et deux milliardaires veulent régler ça entre hommes. Après diverses chamailleries virtuelles et provocations puériles, ils en sont venus à vouloir organiser un combat à mains nues. Le panache et l’élégance réunis.

D’un côté, Mark Zuckerberg, fondateur et patron de Facebook, devenu Meta, un gros machin qui veut changer nos vies. En face, Elon Musk, patron de Tesla, de SpaceX et de plein d’autres gros machins qui veulent changer nos vies. Dont Twitter, qu’il a racheté l’année dernière pour 44 milliards de dollars et rebaptisé X. Un nom totalement idiot, mais qui sommes-nous pour émettre cet avis?

Donc, ces deux messieurs ne s’aiment pas et…