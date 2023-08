C. Strahm: «J’aime les joueurs qui réfléchissent sur le terrain»

L’entraîneur valaisan signera ses grands débuts à la tête du FC Bulle ce samedi à Cham. Rencontre avec un homme franc du collier et déterminé à installer le club gruérien en Promotion League.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. Septante jours ont passé et les choses ont bien changé au FC Bulle. Du coprésident à l’entraîneur, en passant par onze nouveaux joueurs, rien que ça. Exit Lucien Dénervaud donc, place à Cédric Strahm sur le banc de Bouleyres. Après Sion et Monthey, le Valaisan de 52 ans se lance un troisième défi à son image: hardi et ambitieux.

Motivé par le challenge avant tout, cet enseignant ne craint ni de succéder à un coach adoubé ni de composer sans les trois meilleurs buteurs de la saison passée. «Si on ne risque rien, il n’y a pas d’émotion! C’est la vie du football, quoi.» De…