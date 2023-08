Celui qui grouille de vie

Ils sont quatre seulement, mais partout autour de nous. Cet été, La Gruyère donne carte blanche aux photographes et aux journalistes pour faire parler les quatre éléments. Après avoir eu la tête en l’air, on revient les pieds sur terre.

ANGIE DAFFLON

Ça ne paie pas de mine, cet amas brunâtre. Il noircit les ongles de ceux qui le travaillent et tache les pantalons des enfants qui sautent dedans à pieds joints. Sans parler des textures étranges et diverses: on passe de la poussière sèche qui râpe la gorge à la boue humide et collante accompagnée d’une odeur douteuse. Présentée ainsi, la terre n’est pas le plus élégant des éléments. Qui plus est, à regarder ces pauvres pots de plantes qui se meurent dans certains salons, elle ne semble pas le plus puissant des quatre non plus.

Pourtant, en…