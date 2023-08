Clap de fin pour Gaëlle Thalmann

C'est une page qui se tourne pour le football féminin helvétique. Samedi matin à Auckland (Nouvelle-Zélande), Gaëlle Thalmann a disputé sa 109e et dernière sélection devant les filets de la Nati. Las pour la Gruérienne, l'Espagne était bien trop forte pour des Suissesses dépassées dans tous les compartiments du jeu. Score final: Suisse 1, Espagne 5. Les joueuses d'Inka Grings s'arrêtent ainsi au stade des huitièmes de finale, comme en 2015 au Canada.

En larmes à la fin du match, Gaëlle Thalmann n'a rien à se reprocher pour son ultime apparition sur un terrain. Bien au contraire, la gardienne bulloise ayant encore réalisé plusieurs arrêts décisifs face aux Espagnoles. Vaillante jusqu'au bout d'un tournoi mondial où elle aura été l'une – si ce n'est LA – meilleure Suissesse de la compétition en Océanie.

C'est donc dans un stade plein et sous les yeux de ses parents Jacques et Rossella que Gaëlle Thalmann a mis fin à sa brillante carrière entamée en 2003 à Thoune. Vingt ans et des milliers de parades plus tard, la gardienne range ses gants pour se lancer un nouveau défi: responsable du football féminin au FC Lugano et coach des gardiennes du Team Ticino.

Retour sur le dernier chapitre de la carrière de Gaëlle Thalmann dans La Gruyère du mardi 8 août.