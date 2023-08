Début de saison prestigieux

JEUX D’ORGUES. Pour sa troisième saison de concerts, l’association Jeux d’orgues, à Charmey, prend un peu d’avance, et pour cause: «Nous avons la chance et l’opportunité d’accueillir un grand nom du monde de l’orgue», se réjouit le président Daniel Brodard.

Ce mercredi à 19 h 30, en l’église de Charmey, Daniel Zaretsky interprétera des œuvres de Clérambault, Bach, Kerll, Marchand et Muschel. L’organiste russe mène une carrière internationale couplée avec son activité d’organiste de la Philharmonie de Saint-Pétersbourg et de chef du département orgue et clavecin du Conservatoire d’Etat de cette même ville. En 2006, il a été décoré du titre d’artiste émérite de Russie et, en 2020, il a été désigné organiste de l’année dans son pays. «Daniel Zaretsky fait partie du jury du prochain Concours…