D’«agneau» à taureau, le FC Bulle doit vite muer

Encore en phase de rodage, le FC Bulle a raté son début de saison en Promotion League samedi à Cham (3-1). Ce revers traduit le déficit de rythme et de compétition de nombreux joueurs.

A rattraper dès samedi contre Etoile Carouge.

QUENTIN DOUSSE, À CHAM

FOOTBALL. Une attaque et puis presque plus rien. Samedi à Cham, sur les bords du lac de Zoug, le FC Bulle a manqué de souffle pour lancer sa saison 2 de Promotion League par un succès. Et si les Gruériens ont cru tenir un point jusqu’au bout, ce n’est qu’à la grâce de leur gardien Killian Ropraz, héroïque, et unique gagnant du week-end par ailleurs.

«Pour rivaliser face à une équipe comme Cham, qui joue les premières places, on doit être à 120% (de ses capacités), relève le nouvel entraîneur Cédric Strahm. Maintenant, il ne faut pas tout…