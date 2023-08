Extinction de l’éclairage public pour les Perséides

BULLE. Bulle sera plongée dans le noir complet dans la nuit de samedi à dimanche pour mieux admirer la pluie d’étoiles filantes des Perséides. Pour la troisième année consécutive, la ville participe ainsi au projet Perséides, comme de nombreuses autres communes romandes, en éteignant son éclairage public de minuit à 5 h 30, annonce-t-elle dans un communiqué. Cette nuit-là, la pluie d’étoiles filantes atteindra son apogée. On parle de 200 étoiles filantes à l’heure. La ville invite les entreprises et les commerces à faire de même et à éteindre toute source de pollution lumineuse. Plus d’informations sur https://projet-perseides.org.