Face aux plaintes et aux critiques

MÉDIATION À L’HFR. Si l’Hôpital fribourgeois (HFR) doit faire face à des réclamations et des plaintes, la majorité des patients semblent satisfaits. C’est ce qui ressort de la réponse du Conseil d’Etat à la question des socialistes Solange Berset (Belfaux) et David Bonny (Prez-vers-Noréaz) pour l’instauration d’un espace de médiation à l’hôpital pour gérer les situations conflictuelles.

En 2022, 123 plaintes ou réclamations ont été adressées à l’HFR, dont la majorité concerne le traitement (35), le processus et l’organisation des tâches (23), ainsi que la communication et la transmission des informations (20).

L’an dernier et comme chaque année, plus de 9000 questionnaires de satisfaction ont été adressés aux patients de l’HFR, et 1600 ont été retournés. «90% des patients ayant répondu…