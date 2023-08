Faible augmentation du chômage

STATISTIQUES. Le chômage reste à un taux historiquement bas, malgré une légère augmentation de 0,1 point dans le canton de Fribourg. Il vient se hisser à 2% en juillet alors qu’il avait atteint un seuil de 1,9% le mois dernier, selon un communiqué du Service public de l’emploi (SPE). Malgré cette augmentation, on note que le canton recense 237 chômeurs de moins qu’au mois de juillet de l’année précédente, soit 3407 personnes actuellement.

Les secteurs du bâtiment, du génie civil, des activités spécialisées, scientifiques et techniques ont enregistré la plus forte progression du nombre de chômeurs. Ce taux augmente de 0,2 point en Gruyère et dans le district du Lac, pour s’établir respectivement à 2% et 1,3%. Il augmente de 0,1 point dans les districts de la Sarine (2,7%) et de la Veveyse…