Fréquentation en baisse au centre L2

La journée Trafic agricole et circulation routière n’est pas la seule manifestation organisée durant l’année sur les terres du centre de formation L2 de Romont. La seule infrastructure de ce type dans le canton accueille en effet plusieurs événements. Certains ont un rapport avec la conduite et les véhicules, d’autres non. A l’image d’un festival de ski à roulettes tenu l’année dernière.

Des rendez-vous qui permettent au centre de se faire connaître et d’obtenir quelques rentrées financières bienvenues, alors que sa fréquentation est à la baisse. La diminution est estimée à plus de 30%, selon le directeur Thierry Gay. En cause principalement: la nouvelle ordonnance sur l’obtention du permis, qui a notamment supprimé un jour de cours de formation sur les deux au programme jusque-là. Le…