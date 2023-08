A l’agenda

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Inscriptions sur www.electrobroc.ch. Lu-ve 14h, sa 10h et 14h.



BULLE

Rue du Moléson 41: soirée philo sur le thème «Du réel de l’individu à l’idéal collectif et l’interdépendance». Inscriptions par SMS au 076 425 8685. Mercredi.



CHARMEY

Eglise: concert d’orgue de Daniel Zaretsky. Me 19h30.

GRUYÈRES

Esplanade de la Fleur de Lys: La dame au petit chien, avec Renato Delnon, Sabrina Morand et Romain Gachet. Réservations au 026 913 15 46. Ma-je 18h30.

ROMONT

Vitromusée: Vitroatelier kids avec une initiation à la technique Tiffany. Me 10h-12h.

Saint-Charles: «Demain c’est cont’redi», conte grivois (dès 16 ans). Me 20h.