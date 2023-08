BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Inscriptions sur www. electrobroc.ch. Lu-ve 14h, sa 10h et 14h.



GRUYÈRES

Esplanade de la Fleur de Lys: La dame au petit chien, avec Renato Delnon, Sabrina Morand et Romain Gachet. Réservations au 026 913 15 46. Je 18h30.



ROMONT

Tour du Sauvage: concert de Mia Ramer (harpe celtique et chant). Je 20h.

SIVIRIEZ

Ferme pédagogique: atelier découverte des poneys pour les enfants. Inscriptions au 079 349 31 70. Sa 9h30-11h30.