La célèbre Dent-de-Lys, «fausse montagne à vaches»

Pour ce troisième épisode de notre série consacrée à nos Préalpes, direction la Dent-de-Lys, qui surplombe Les Paccots. Un sommet qui attire toujours plus de randonneurs et de tous niveaux, malgré certains accès ardus.

ÉLODIE FESSLER

SÉCURITÉ. Autrefois appelée Vanil-de-Vuidèche, la Dent-de-Lys surplombe Les Paccots du haut de ses 2014 m. Elle marque la frontière entre les districts de la Gruyère et de la Veveyse. «Depuis Les Paccots, elle est très attractive et a une belle allure, relève Pierrot Vallélian, cofondateur de la colonne de secours de la Veveyse et ancien président de la section Dent-de-Lys du Club alpin suisse (CAS). Mais ce n’est pas si simple de la gravir.»

Plusieurs accidents mortels se sont déroulés dans le secteur. Le dernier remonte à 2018, selon la police cantonale.…