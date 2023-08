La nature et «l’esprit trail» dans la peau de Revario

La start-up Revario produit des vêtements de sport écoresponsables. Reportage dans les locaux du Marly Innovation Center, où couture et créativité font bon ménage.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

ENTREPRISE. Dans le dédale des couloirs de l’ancien site industriel devenu le Marly Innovation Center (MIC), on a du mal à se dire qu’on va tomber sur les locaux chaleureux d’une start-up en plein essor. Et pourtant, c’est bien là, dans le bâtiment 160, que Revario se niche. «On a déménagé début juin, on dispose maintenant de 350 m2», s’enthousiasme Michael Ingram, le fondateur de la marque d’habits de sport entièrement produits en Suisse.

En ce milieu d’été, l’atelier de couture n’est pas en pleine effervescence. «Pas mal de collaborateurs sont en vacances, mais on continue quand même de tourner. On est…