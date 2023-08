Le Pays-d’Enhaut et les Ormonts en mode trail

TRAIL. La 12e édition du Supertrail du Barlatay a lieu ce samedi à L’Etivaz, village de départ et d’arrivée. Si l’ultra-trail a été annulé en raison d’un «problème de bénévoles», les organisateurs proposeront un trail de 50 kilomètres (et 2900 mètres de dénivelé positif, départ à 5 h) ainsi qu’un trail découverte de 26 kilomètres (et 1300 mètres de dénivelé positif, départ à 10 h). Soit «deux parcours techniques et exigeants, note le président Jean-David Isoz. Mes passages préférés? Le sommet du Pic Chaussy et l’arrivée au lac Lioson.» Six cents participants sont espérés, y compris les enfants en lice dès 9 h à L’Etivaz. QD