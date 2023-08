Le Tour du canton se poursuit à Pringy

CYCLISME. L’O2 MounTainBike de La Tour organise ce mercredi soir la cinquième étape du Tour du canton de Fribourg en cyclisme sur route. Reliant Pringy à Moléson, cette course de côte, courte et raide, se distingue avec un dénivelé positif de 380 mètres. De retour au calendrier pour la première fois depuis 2020, l’étape gruérienne s’étend sur 4,8 kilomètres et arrivera à Moléson-Village, à 1119 mètres d’altitude. La dernière édition avait vu s’imposer Guillaume Gachet (Charmey) et Mathilde Grossrieder (Pringy).