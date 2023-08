Les cochons aussi participent à l’économie alpestre

Quand on parle d’alpages, on pense aux vaches et aux génisses, parfois aux chèvres, plus rarement aux cochons.

Afin de réparer cette injustice, rencontre sur les hauts de Rossinière avec Sébastien Nicolier et ses 35 porcs.

Ceux-ci servent à valoriser une partie du petit-lait, mais il faut gérer les surplus.

XAVIER SCHALLER

ROSSINIÈRE. Pour le deuxième épisode de cette série au bout de l’Intyamon, La Gruyère saute à nouveau la frontière cantonale – mais promis, pour le dernier épisode, on restera à Montbovon. Un bond de 783 mètres exactement, à vol d’oiseau, depuis la Pointe-de-Cray.

L’alpage de Cray s’étend entre 1500 m et 2000 m, au-dessus de Rossinière. Il compte trois chalets, qui accueillent 40 vaches, 80 génisses, 800 moutons et 35 cochons. Pour les porcs, l’adresse est Craydu-Milieu.…