Les convois agricoles face à un trafic routier qui évolue

L’Association fribourgeoise pour l’équipement technique de l’agriculture a organisé, jeudi à Romont, une journée destinée au trafic routier. Un trafic souvent mal toléré par les autres usagers de la route.



ELODIE FESSLER

PRÉVENTION. «Observez bien la distance de freinage.» Lancé à 30 km/h, puis à 40 km/h, un tracteur s’arrête net à hauteur de cônes de signalisation. Sous les acclamations du public, l’engin est pris de soubresauts, tandis que les pneus crissent et laissent place à des traces sur le bitume et à un nuage de fumée. Même exercice avec le tracteur accouplé non chargé, puis avec une remorque contenant dix tonnes de gravier. «Vous avez vu, les distances de freinage se rallongent à chaque fois», lance le speaker.

Ce jeudi matin, les pistes du centre L2 accueillent une…