Les enfants bientôt sur le chemin de l’école

A Broc, les écoliers ne pourront plus compter sur la présence de patrouilleurs et d’un coach scolaires. L’occasion de rappeler les règles et les différents systèmes de sécurité routière.

ÉLODIE FESSLER

SÉCURITÉ. Les enfants reprendront d’ici deux semaines le chemin de l’école. A Broc, ils devront pour la première fois se débrouiller sans la présence de patrouilleurs et d’un coach scolaires. En cause, le manque de personnes souhaitant s’engager, indique Isabelle Sudan, conseillère communale chargée de la formation.

«On a essayé de maintenir ce service le plus longtemps possible, mais là on s’essoufflait faute de monde», réagit-elle. Et d’expliquer que de plus, la commune ne peut plus, depuis la rentrée scolaire 2023- 2024, avoir des patrouilleurs scolaires (parmi les élèves de 7-8H).

L’an…