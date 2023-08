Les routes de l’impossible

FRANCE 5, MARDI, À 21 H

Népal: face aux précipices

A l’extrême nord-ouest du Népal, la vallée de Limi se cache derrière une série de pics dépassant les 6000 m. Durant l’hiver, elle se retrouve coupée du monde. Pour y livrer des vaccins et des médicaments, une poignée d’hommes et de femmes se lance dans une aventure de plusieurs jours. L’équipe alterne marche et trajets en 4x4. Mais les caravanes de mules s’avèrent un moyen de transport bien plus fiable que les véhicules tout-terrain. Les régions de l’ouest sont les plus isolées du pays. En sillonner les pistes est, à chaque fois, une danse avec la mort. Nagendra lance son camion au bord de l’abîme, prêt à prendre tous les risques pour livrer à temps et faire vivre sa famille… ■