Nuits des étoiles à l’observatoire

EPENDES. Ce vendredi et samedi, de 21 h à minuit, l’observatoire d’Ependes invite le public à deux nuits des étoiles, entre ateliers et observations. «Un programme attractif et ludique sera proposé par tous les temps et sera accessible aux petits comme aux grands, amateurs comme passionnés», communiquent les organisateurs. Tandis qu’un circuit à travers l’observatoire sera organisé par groupes en nombre limité, une courte conférence sera également donnée chaque soir: «Télescope: folie des grandeurs chez les astronomes?» le vendredi, et «Les exoplanètes», le samedi. Informations sur www.observatoire-ependes.ch.