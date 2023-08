Picasso, ce drôle de poète

Disparu il y a tout juste 50 ans, Pablo Picasso ne s’est pas contenté de révolutionner la peinture: il a également écrit plus de 300 poèmes et trois pièces de théâtre. Où il fait aussi du Picasso.

ÉRIC BULLIARD

Il a 54 ans et vit la pire année de sa vie. C’est lui-même qui l’affirmera, plus tard. Nous sommes en 1935: Pablo Picasso est chassé de son domicile parisien par son épouse Olga Khokhlova, alors que l’une de ses deux maîtresses attend un enfant. L’homme se trouve à la dérive, l’artiste en plein doute. Certes, il a révolutionné la peinture, donné naissance au cubisme (avec Georges Braque) et peint Les demoiselles d’Avignon, un des tableaux les plus marquants du XXe siècle. Mais là, deux ans avant Guernica – qui constituera un autre sommet de son œuvre –, il touche le fond. Et cherche…