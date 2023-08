Pour Rémi Bonnet, c’est maintenant ou jamais

Rémi Bonnet remportera-t-il la 50e édition de la mythique course de montagne Sierre-Zinal ce samedi? Le Charmeysan de 28 ans en rêve et se dit prêt à surmonter la pression de grandissime favori.

QUENTIN DOUSSE

COURSE DE MONTAGNE. Rémi Bonnet a rendez-vous avec l’histoire, son histoire. Ce samedi 12 août, le Charmeysan pourrait s’adjuger, à 28 ans, l’ultime course mythique figurant sur «sa liste». Sierre-Zinal, la 50e édition qui plus est, seulement privé de son nonuple vainqueur Kilian Jornet. «Son forfait (sur blessure, à la hanche) est plutôt une déception pour moi, celle de ne pas pouvoir me confronter à tous les meilleurs.»

Rémi Bonnet aurait tort de faire la fine bouche. Une décennie après ses deux succès en junior, le talent gruérien doit maintenant s’offrir l’épreuve reine. Son heure…