Premier podium suisse pour Loane Sudan

MOTOCROSS. Loane Sudan a terminé deuxième de la septième étape du championnat de Suisse à Lützelflüh (BE), dimanche. Grâce à deux courses bouclées aux 2e et 3e positions, la Brocoise de 17 ans signe son premier podium à ce niveau. «Ça faisait un petit moment que je le titillais. Les heures passées sur la moto payent enfin», livre la pilote KTM. La différence cette fois? Deux excellents départs qui lui ont permis d’être en tête après le premier virage. Un «holeshot», dans le jargon. Désormais cinquième au classement général, dominé par la Zurichoise Sandra Keller, Loane Sudan voudra confirmer à Passwang-Mümliswil (SO), les 9 et 10 septembre. VT