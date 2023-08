Qui domptera La Berra?

VTT DE DESCENTE. La septième étape des Hot-Trail Series – comprenez Coupe de Suisse – aura lieu ce week-end sur la piste rouge du Bike Park de La Berra. Pour cette 5e édition, le départ sera remonté d’une centaine de mètres, la descente longue de 1900 mètres. «Pour gagner, les candidats devront se lâcher malgré l’exigence du tracé. A La Berra, il faut savoir rouler. La piste reste toutefois accessible à tout le monde», précise Bruno Sturny, du comité d’organisation.

Comme l’an passé, quelque 250 participants sont attendus. Les deux premières du classement général de la compétition Sarah Seematter et Jolanda Kiener sont annoncées au départ, au contraire du leader masculin Pascal Reusser et des lauréats 2022 Noel Niederberger et Nora Schaub. VT

