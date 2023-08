Rodeo Girls

ARTE, MERCREDI, À 22 H 35

Dans l’Etat, la pratique du rodéo confine à la religion. On le regarde à la télévision, on le pratique en famille et on parcourt sans hésiter des milliers de kilomètres les week-ends, en vacances ou en rognant sur le temps scolaire pour assister aux compétitions. Jessi, Shelby et Naia en ont fait un sacerdoce. A 15 ans, Jessi a plusieurs dizaines de victoires à son actif et se voit courtisée par les grandes universités de l’Etat, pour un parcours académique sportif. A 12 ans, Shelby est l’une des rares jeunes filles à avoir choisi le bull riding, qui abîme son corps et met son mental à rude épreuve. Naia, elle, montre des dispositions étonnantes pour le goat tying, malgré son jeune âge.