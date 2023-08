LINE OF FIRE. Inspiré d’une histoire vraie. Juin 2013. Comme chaque année, l’Arizona est ravagé par les incendies de forêt qui déciment la région. Seuls les pompiers certifiés «hotshots» ont la possibilité de se rendre au plus près de l’ennemi pour le combattre. Eric Marsh, chef d’une caserne locale, et son équipe font tout ce qu’ils peuvent pour obtenir cette qualification...

Vendredi, à 20 h 50, sur RTS1