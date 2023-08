Titre cantonal pour Jérémy Schouwey

COURSE DE MONTAGNE. Jérémy Schouwey est devenu champion fribourgeois de course de montagne mardi au Lac-Noir. Douzième temps scratch de la Stierenberglauf, l’athlète du CS Broc a bouclé les 12 km du tracé – et 800 m de dénivelé positif – en 56 minutes. Soit à quatre minutes du lauréat tessinois et champion de Suisse Roberto Delorenzi. Le Gruérien de 31 ans reste leader du classement général de la FriRun Cup, dont il s’agissait de la 6e étape. La prochaine aura lieu le 18 août lors de la soirée sur piste organisée au stade de Bouleyres.