Un camp qui soulage enfants, fratries et parents

Cette semaine, 74 enfants participent au camp de l’Association romande des familles d’enfants atteints d’un cancer. Reportage lors d’une journée de randonnée.

ANGIE DAFFLON

CHARMEY. «Tu as une casquette?» «Vos gourdes sont remplies, c’est tout bon?» Les 74 enfants âgés de 4 à 16 ans se préparent dans un joyeux brouhaha au milieu duquel un bénévole s’assure que tout le monde est bien équipé. Ce mardi matin, les participants au camp d’été de l’Association romande des familles d’enfants atteints d’un cancer (ARFEC) se préparent pour une randonnée. Depuis le chalet qu’ils occupent pour la semaine, à Charmey, ils s’apprêtent à marcher jusqu’au barrage de Montsalvens. Les plus petits et les plus fatigués continueront la route en minibus alors que les autres descendront les gorges de la Jogne,…