Un dialogue autour de l’art, de la matière, de notre temps

Au Musée d’art et d’histoire de Fribourg, Stéphanie Baechler bénéficie de la troisième carte blanche intitulée En dialogue. Ses œuvres contemporaines entrent en subtil écho avec l’architecture et les objets de l’exposition permanente.

ÉRIC BULLIARD

EXPOSITION. C’est une question d’équilibre. Montrer son propre travail sans l’imposer trop ostensiblement. Respecter le patrimoine tout en le questionnant. Stéphanie Baechler s’est avancée sur ce fil, pour son exposition En dialogue, qui se tient au Musée d’art et d’histoire de Fribourg, dès demain et jusqu’au 24 mars. Après Vincent Marbacher et Noémi Handrick, à son tour de bénéficier d’une carte blanche pour présenter ses œuvres en écho à l’architecture et aux objets de l’exposition permanente.

Née à Meyriez, basée à Amsterdam, Stéphanie…