Un jeune Veveysan assistant de Fribourg Olympic

BASKETBALL. Après six années au BBC Monthey-Chablais, Patrick Pembele (31 ans) s’est engagé avec Fribourg Olympic pour les deux prochaines saisons. L’Attalensois d’origine sera l’assistant du nouvel entraîneur belge Thibaut Petit. «Sa réputation de travailleur acharné et méticuleux sera un atout précieux pour notre club», souligne le club de Saint-Léonard dans un communiqué. Celui-ci annonce deux autres arrivées: celle d’Alexandre Phivos Livaditis, second assistant chargé de la vidéo et du scouting, ainsi que celle de Dylan Ducommun. Le meneur (également arrière) genevois de 19 ans vient compléter une équipe d’Olympic qui reprendra les entraînements le 16 août.