Universiades réussies pour Ambrosini

ATHLÉTISME. Coralie Ambrosini a pleinement profité de la compétition la plus importante à laquelle elle ait participé. A Chengdu (Chine) avec la sélection helvétique, la Gruérienne a conclu dimanche ses Universiades par une 6e place d’un 4 x100 mètres gagné par la nation hôte. Quelques jours plus tôt, elle avait été éliminée aux portes de la finale sur la ligne droite. «Il y a toujours moyen de faire mieux. Mais là, j’ai tout donné, livre la Touraine. J’ai obtenu ce que je visais en atteignant la demi-finale. Sur le relais, j’ai fait une excellente course avec de bons passages. Je suis très contente de ce que j’ai réalisé.»

La plus grosse échéance de son année est donc derrière elle. Au-delà de la piste, la sprinteuse de 26 ans retiendra «l’accueil, l’endroit incroyable et la gentillesse…