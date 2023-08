Yverdon Sport «fait la fête» à Haute-Gruyère

La question était sur toutes les lèvres des 750 spectateurs présents samedi à Bouleyres: combien de temps les amateurs du FC Haute-Gruyère tiendront le choc face aux professionnels d'Yverdon Sport? Réponse: 270 secondes. A la 5e minute déjà, l'Yverdonnois Aimen Mahious interceptait une mauvaise passe en retrait pour marquer le premier but d'un match à sens unique (0-9 score final).

Malgré une équipe largement remaniée, Yverdon Sport était bien trop fort pour Haute-Gruyère. Vaillants, les joueurs de Marco Galhardo peuvent néamoins être fiers de leur prestation malgré le lourd score final.

La réaction de LoÏc Bozier, gardien du FC Haute-Gruyère:

«Objectif atteint, on n'a pas encaissé plus de dix buts! (sourire) Plus sérieusement, je sors de ce match avec un sentiment mitigé. Le premier but (tombé à la 5e minute) nous a mis un coup sur la tête. On aurait pu mieux faire en première mi-temps. On s'est bien battu en deuxième période, où on ne prend "que" trois buts. Reste qu'on a beaucoup appris d'un tel match. C'était incroyable avec le public, le pur kiff!»

La jolie parenthèse de la Coupe de Suisse refermée, les Gruériens doivent désormais se remobiliser pour préparer leur entrée en championnat. Avec la venue du FC Sarine-Ouest ce mercredi soir (23 août) au stade des Auges.

Revivez l'affiche de la Coupe de Suisse Haute-Gruyère - Yverdon Sport en images dans La Gruyère de mardi.