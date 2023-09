COURSE À PIED. Les été se suivent et se ressemblent pour Steffi Trachsel au Groupe E Tour. Pour la quatrième fois, la Bavaroise installée à Crésuz a triomphé au classement général. Un règne entériné mercredi soir à Granges-Marnand face à une concurrence, osons l’écrire, inexistante. «C’est toujours un bonheur de gagner, même s’il n’y a pas la bagarre habituelle cette année», s’excuse presque la lauréate, seulement devancée lors de la quatrième étape à Cugy.

Steffi Trachsel aurait tort de bouder son plaisir. Comme le Belfagien David Girardet, vainqueur chez les hommes à 44 ans, la quadra gruérienne coule des jours heureux baskets aux pieds. Tout devrait radicalement changer à Morat-Fribourg, le 1er octobre prochain. «Ce sera plus long (17,17 kilomètres) et plus difficile, admet…