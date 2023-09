10 conseils communaux sur 25 ne veulent pas poursuivre la réflexion sur la commune unique en Gruyère

Le 29 juin dernier, à l’Aula du CO de Bulle, devant un parterre de conseillers communaux, le préfet et le comité de l’ARG avaient présenté le rapport Fusion 25, sur la faisabilité d'une commune unique dans le district. Depuis, il a été demandé aux 25 exécutifs communaux d'en débattre et de se positionner quant à la poursuite des réflexions sur la commune unique.

Le résultat a été communiqué ce jeudi soir, lors de la Conférence des syndics. Quatorze conseils communaux sont favorables, dix ont répondu non et Bulle s'est abstenue.

Un vote consultatif de la population sera organisé au printemps 2024. FP

>>> Développements dans La Gruyère de samedi.