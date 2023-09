Altamont, la fin de l’innocence

BD

Herik Hanna et Charlie Adlard

ALTAMONT

Glénat

En août 1969, il y eut Woodstock, la grande célébration hippie faite de fleurs, de musique, de drogues et de liberté. L’apothéose de la contre-culture américaine. En décembre de la même année, la côte ouest veut avoir son propre festival légendaire et organise Altamont, avec en tête d’affiche les Rolling Stones. Dès le début, les nuages noirs s’amoncellent sur la manifestation: des problèmes organisationnels graves, un déplacement de dernière minute, une scène trop basse et accessible au public, un système de sécurité composé de Hells Angels payés en bières et rêvant d’en découdre. La violence sera la marque de fabrique de ces journées – certains groupes vont littéralement fuir la scène - la fin de l’utopie et du flower power.

