Andreas Kempf, de chasseur de chronos à chasseur d’élites

Andreas Kempf vivra ce dimanche son premier Morat-Fribourg dans la peau de responsable élite.

Dans son nouveau rôle, l’ancien coureur élite de 35 ans a usé son carnet d’adresses.

Malgré les récents records berlinois, les chronos devraient rester dans la norme pour cette 89e édition.

GLENN RAY

COURSE À PIED. Sa dernière ascension de la route des Alpes remonte au 3 octobre 2021. Ce jour-là, Andreas Kempf avait signé son temps de référence entre Morat et Fribourg. Grima- çant, le coureur du TSV Guin avait bouclé les 17,17 kilomètres de la course commémorative en 56’19. Il était alors loin d’imaginer qu’il se retrouverait de l’autre côté de la barrière deux ans plus tard. Ce dimanche, le Singinois de 35 ans vivra son premier Morat-Fribourg en tant que responsable élite. «Forcément que les…